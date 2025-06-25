Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 4 Ödül Aldı

Teknosa, Awards International'ın düzenlediği Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde 4 ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, şirketlerin deneyim odaklı çalışmalarını bağımsız jüriyle değerlendiren Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nde ikisi altın olmak üzere 4 ödülün sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" ve "Çalışan Odaklı En İyi Müşteri Deneyimi" kategorilerinde altın ödül kazanırken, 1000'i aşkın çalışanı olan şirketler arasında "Müşteriyi Her Şeyin Merkezine Koyan Yaklaşım" kategorisinde bronz ve "Yılın Müşteri Deneyimi Ekibi" kategorisinde de bronz ödüle layık görüldü.???????