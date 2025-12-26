Teknosa: 'Kadın için Teknoloji' projesinde 2025'te 4 binden fazla kadına dokunuldu

TEKNOSA, Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 18 yıldır sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesinde yılın son eğitiminde kadınlarla buluştu. Platform, 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaşan projede, 2025 yılında da 4 binden fazla kadına eğitim verildiğini bildirdi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılında hayata geçirdiği 'Kadın için Teknoloji' projesinde yılın son eğitimini gerçekleştirdi. İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin ve İcra Kurulu üyeleri ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, eğitime katılan kadınlarla bir araya geldi.

'KADINLAR TEKNOLOJİYLE GÜÇLENİYOR, POTANSİYELLERİNİ KEŞFEDİYOR'

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, teknolojiye erişimin kadınlar için güçlenmenin ve özgürleşmenin anahtarı olduğuna inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu inançla sahada yüz yüze gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden çevrimiçi programlara kadar uzanan çalışmalarımızla kadınların dijital becerilerini geliştirmelerine, sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür ve daha güçlü bireyler olmalarına destek oluyoruz. 18 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculuk, kadınların teknolojiyle güçlendiği, kendi potansiyellerini keşfettiği ve dijital dünyada daha cesur adımlar attığı umut dolu bir dönüşüm hikayesi. Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizin emeği ve inancıyla büyüyen bu hikaye, her geçen gün daha fazla kadına ilham oluyor. 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da 4 binden fazla kadına eğitim verdik. Kadınların teknolojiyle güçlendiği bu dönüşüm yolculuğunu aynı umut ve kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."

CANVA ATÖLYESİ DE VAR YAPAY ZEKA EĞİTİMİ DE

Türkiye'nin her köşesinden eğitime katılan kadınlar, e-hizmetlerden sosyal medyaya, güvenli internetten Canva atölyesine, mobil fotoğrafçılıktan yapay zekaya kadar farklı içeriklerde eğitim alıyor. Program kapsamında ayrıca projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark yaratan kadınları bir araya getiren 'İlham Veren Buluşmalar' etkinlikleri de düzenleniyor.