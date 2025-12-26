Haberler

Teknosa: 'Kadın için Teknoloji' projesinde 2025'te 4 binden fazla kadına dokunuldu

Teknosa: 'Kadın için Teknoloji' projesinde 2025'te 4 binden fazla kadına dokunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknosa, 18 yıldır sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesinde yılın son eğitimini düzenleyerek, kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmayı hedefliyor. 2025 yılına kadar 4 binden fazla kadına eğitim verilmesi planlanıyor.

TEKNOSA, Habitat Derneği iş birliğiyle kadınların dijital okuryazarlıklarını artırmak ve teknoloji kullanımında daha aktif hale gelmelerine katkıda bulunmak amacıyla 18 yıldır sürdürdüğü 'Kadın için Teknoloji' projesinde yılın son eğitiminde kadınlarla buluştu. Platform, 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaşan projede, 2025 yılında da 4 binden fazla kadına eğitim verildiğini bildirdi.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Habitat Derneği ile birlikte 2007 yılında hayata geçirdiği 'Kadın için Teknoloji' projesinde yılın son eğitimini gerçekleştirdi. İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, Teknosa CEO'su Sitare Sezgin ve İcra Kurulu üyeleri ile Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, eğitime katılan kadınlarla bir araya geldi.

'KADINLAR TEKNOLOJİYLE GÜÇLENİYOR, POTANSİYELLERİNİ KEŞFEDİYOR'

Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, teknolojiye erişimin kadınlar için güçlenmenin ve özgürleşmenin anahtarı olduğuna inandıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu inançla sahada yüz yüze gerçekleştirdiğimiz eğitimlerden çevrimiçi programlara kadar uzanan çalışmalarımızla kadınların dijital becerilerini geliştirmelerine, sosyal ve ekonomik hayatta daha görünür ve daha güçlü bireyler olmalarına destek oluyoruz. 18 yıldır sürdürdüğümüz bu yolculuk, kadınların teknolojiyle güçlendiği, kendi potansiyellerini keşfettiği ve dijital dünyada daha cesur adımlar attığı umut dolu bir dönüşüm hikayesi. Habitat Derneği iş birliğiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki gönüllülerimizin emeği ve inancıyla büyüyen bu hikaye, her geçen gün daha fazla kadına ilham oluyor. 18 yılda 40 binden fazla kadına ulaştık. Bu yıl da 4 binden fazla kadına eğitim verdik. Kadınların teknolojiyle güçlendiği bu dönüşüm yolculuğunu aynı umut ve kararlılıkla büyütmeye devam edeceğiz."

CANVA ATÖLYESİ DE VAR YAPAY ZEKA EĞİTİMİ DE

Türkiye'nin her köşesinden eğitime katılan kadınlar, e-hizmetlerden sosyal medyaya, güvenli internetten Canva atölyesine, mobil fotoğrafçılıktan yapay zekaya kadar farklı içeriklerde eğitim alıyor. Program kapsamında ayrıca projeye katılan kadınlar ile iş hayatında fark yaratan kadınları bir araya getiren 'İlham Veren Buluşmalar' etkinlikleri de düzenleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'de cuma namazı sırasında patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şehit cenazesinde acılı babanın terlikli hali görenleri kahretti

Şehit cenazesinde kahreden görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Osimhen, Nijerya milli takımı kampında şarkı söyledi

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Oosterwolde'den Beşiktaş taraftarına olay cevap

Oosterwolde'yi delirten paylaşım! Verdiği yanıt bomba
Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor

Bakan duyurdu! Türk dizi sektöründe yeni dönem başlıyor
Herkes ekran başına! TRT Spor 8 maç için müjdeyi verdi

Herkes ekran başına! 8 maç için müjdeyi verdiler