RE: PLAY Etkinlik Serisi Ankara'da Son Buldu

Intel, Teknosa ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY etkinlik serisi, dokuzuncu ve son saha ayağını Ankara'da gerçekleştirerek büyük bir finale hazırlanıyor. Turnuvada yarışmalar ve sürprizlerle katılımcılara keyifli anlar sunuldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den binlerce oyunseveri bir araya getiren turnuva, yarışmalar, cosplayer performansları, sahne şovları ve interaktif sürprizlerle hem oyunculara hem de izleyicilere deneyim yaşattı.

Ziyaretçiler, Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarla gerçekleştirilen Forza Horizon 5 yarışlarında mücadelelere tanıklık etti.

Sanal pistlerde hız limitlerini zorlayan oyuncular, özel RC araba pistinde de reflekslerini gerçek dünyada test etti.

Yarışmada ilk 5'e giren oyuncular ödüllerini teslim alırken, tüm katılımcılara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

Ankara ile saha turunu tamamlayan RE: PLAY serisinde gözler büyük finale çevrildi.

Finalde, yıl boyunca öne çıkan en hızlı ve en yetenekli oyuncular karşı karşıya gelecek.

Birinciye 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki, ikinciyie Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 bilgisayar hediye edilecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
