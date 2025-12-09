Haberler

Teknosa'nın düzenlediği RE: PLAY turnuvası tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle düzenlenen RE: PLAY turnuvasının İstanbul'daki finalinde Eren Tokmak, 500 bin lira değerindeki ödülün sahibi oldu. Turnuvada farklı şehirlerden finalistler yarıştı ve final gecesinde dans performansları ile Can Bonomo sahne aldı.

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle Türkiye'nin farklı şehirlerindeki oyun tutkunlarını aynı sahnede buluşturan RE: PLAY turnuvası, İstanbul'da düzenlenen büyük finalle sona erdi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, YouTube ve Twitch içerik üreticisi "Pqueen"in açılışını yaptığı gecede, farklı şehirlerde gerçekleşen yarışmalarda birinci olan finalistler, büyük ödül için karşı karşıya geldi.

Hız, refleks ve stratejinin öne çıktığı yarışmanın şampiyonu, Bursa'dan turnuvaya katılan Eren Tokmak oldu. Tokmak, 500 bin lira değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi oldu.

Turnuvanın ikincisi Intel Core i7 işlemcili G870 notebook, üçüncüsü de Intel Core i5 işlemcili G870 notebook kazandı.

Yıl boyu süren heyecanın ardından gerçekleşen final gecesinde RE: PLAY belgeselinin gösterimi yapıldı ve turnuvada yaşanan anılar paylaşıldı.

Dans performansları ve LED keman şovun yapıldığı gecede, sanatçı Can Bonomo sahne aldı. Sanatçı, repertuvarı ve sahne performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Sahneyi devralan DJ performansı da gecede göze çarptı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
'Senden hamileyim' diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı

"Senden hamileyim" diyerek yıldız futbolcudan çuvalla para aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title