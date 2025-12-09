Teknosa'nın düzenlediği RE: PLAY turnuvası tamamlandı

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle Türkiye'nin farklı şehirlerindeki oyun tutkunlarını aynı sahnede buluşturan RE: PLAY turnuvası, İstanbul'da düzenlenen büyük finalle sona erdi.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, YouTube ve Twitch içerik üreticisi "Pqueen"in açılışını yaptığı gecede, farklı şehirlerde gerçekleşen yarışmalarda birinci olan finalistler, büyük ödül için karşı karşıya geldi.

Hız, refleks ve stratejinin öne çıktığı yarışmanın şampiyonu, Bursa'dan turnuvaya katılan Eren Tokmak oldu. Tokmak, 500 bin lira değerindeki Teknosa hediye çekinin sahibi oldu.

Turnuvanın ikincisi Intel Core i7 işlemcili G870 notebook, üçüncüsü de Intel Core i5 işlemcili G870 notebook kazandı.

Yıl boyu süren heyecanın ardından gerçekleşen final gecesinde RE: PLAY belgeselinin gösterimi yapıldı ve turnuvada yaşanan anılar paylaşıldı.

Dans performansları ve LED keman şovun yapıldığı gecede, sanatçı Can Bonomo sahne aldı. Sanatçı, repertuvarı ve sahne performansıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Sahneyi devralan DJ performansı da gecede göze çarptı.