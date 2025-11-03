Teknosa, Samsun'daki Üçüncü Mağazasını Piazza AVM'de Açtı

TEKNOSA, Samsun'daki üçüncü mağazasını Piazza AVM'de açtığını duyurdu. Extra formattaki mağaza, binlerce farklı ürün ve hizmeti tüketicilerle buluşturmaya başladı.

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin öncü markalarından Teknosa, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Teknosa, Samsun'daki üçüncü mağazasını Piazza AVM'de teknoloji tutkunlarıyla buluşturdu. Teknosa üst yönetim ekibinin ve iş ortaklarının katılımıyla açılan Extra formattaki mağaza hizmete başladı.

Teknosa'dan yapılan bilgilendirmede dijital konseptteki mağazada, televizyondan bilgisayara, akıllı telefondan küçük ev aletlerine kadar geniş bir yelpazede binlerce ürünün müşterilerin ilgisine sunulduğu aktarıldı. Bilgilendirmenin devamında, "Tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarında çözüm noktası olan mağaza, daha dijital ve konforlu bir deneyim anlayışıyla tüketicilerin yanında oluyor. Teknosa, alışveriş yolculuğunun her adımında müşterilere daha iyi bir deneyim sunmak için yatırımlarına devam edecek" denildi.