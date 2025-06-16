Teknosa, Kristal Elma'da 6 Ödül Kazandı

Teknosa, Kristal Elma'da 6 Ödül Kazandı
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Teknosa, 37. Kristal Elma ödül töreninde '101'inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesi ve 25'inci yıl kampanyasıyla toplamda 6 ödül alarak başarılarına bir yenisini ekledi.

TEKNOSA, reklam ve pazarlama dünyasında yaratıcılığı ödüllendiren Kristal Elma'da '101'inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesi ve 25'inci yıl filmleriyle 6 ödülün sahibi oldu.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği 37'nci Kristal Elma'da yaratıcı projeleriyle 6 ödül birden kazandı. Teknosa, '101'inci Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesiyle 'Tasarım' ana bölümünde 'UI & UX Tasarımı' kategorisinde 'Kristal' ödülü kucaklarken, 'Dijital' ana bölümünde 'Teknoloji Projeleri' kategorisinde 'Gümüş' ve 'Açık Hava' ana bölümünde 'Etkileşimli Açık Hava' kategorisinde 'Gümüş' ödül kazandı.

25'İNCİ YIL KAMPANYASI DA ÖDÜLLE TAÇLANDI

Bu yıl 25'inci yılını kutlayan Teknosa, iletişim kampanyasıyla da ödül aldı. 'Teknoloji Teknosa'da güzel, tam 25 yıldır' diyen şirket, 25'inci yıl filmleriyle 'Film' ana bölümünde 'Film Kampanyası' kategorisinde 'Gümüş' ve 'Film' ana bölümünde 'Kurumsal İmaj' kategorisinde 'Gümüş' ödül elde ederken, televizyon ve radyo kampanyasıyla da 'Radyo ve Ses' ana bölümünde 'Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar' kategorisinde 'Gümüş' ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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