Teknosa, Brandverse Awards'ta 4 Yıldır Altın Ödül Sahibi

Teknosa, pazarlama ve iletişim ödülleri Brandverse Awards'ta, SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'nde "Teknoloji Marketleri" kategorisinde 4 yıldır üst üste altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, "teknoloji", "yaratıcılık" ve "deneyim" odağıyla hayata geçirdiği projeleriyle ödül almaya devam ediyor.

Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından sektör standartlarını yükseltme hedefiyle düzenlenen Brandverse Awards'tan 6 ödülle dönen Teknosa, 1 Nisan 2024-1 Nisan 2025 dönemini kapsayan, takipçi artışı ve etkileşim türleri gibi birçok kriterin Deloitte Türkiye uzmanlığıyla değerlendirildiği SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'nde "Teknoloji Marketleri" kategorisinde 4 yıldır üst üste altın ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Şirket, "101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi" projesiyle "Craft" ana bölümünde "Kullanıcı Deneyimi Tasarımı (UX/UI)" kategorisinde altın, "Medya" ana bölümünde "Tüketiciyle Bağ Kuran Çalışmalar" kategorisinde altın, "Sosyal Medya ve Dijital" ana bölümünde "Mobil Odaklı Kampanya" kategorisinde altın ödülün sahibi olurken, "Deneyim Tasarımı" ana bölümünde "Fiziksel Müşteri Deneyimi" kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Teknosa ayrıca Intel ve Lenovo işbirliğiyle hayata geçirdiği Gaming Parkour projesiyle de "Markalı Oyun Deneyimi" kategorisinde bronz ödül kazandı. Teknosa adına ödülleri pazarlama ekipleri aldı.