Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Gebze Center'da Gerçekleşti

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle gerçekleştirilen RE: PLAY turnuvasının dördüncü durağı Gebze Center AVM oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, katılımcılar, gün boyu süren turnuvada Intel Core işlemcili Excalibur'un G870 serisi bilgisayarlarında Forza Horizon 5 deneyimi yaşadı.

Oyuncular, yüksek performanslı sistemlerde sanal pistlerde hızın keyfini çıkarırken, kurulan özel pistteki uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla gerçek dünyada da adrenalini hissetti.

Yarışlara katılan tüm oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi armağan edildi.

RE: PLAY etkinliklerinde büyük final heyecanı 22 Kasım'da İstanbul'da yaşanacak. Son etapta 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek. Turnuvanın kazanını 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çeki ile ödüllendirilecek.

İkinci olan yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek. ??????