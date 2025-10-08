Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası İstanbul'da Yarışmacıları Buluşturdu

Teknosa, Intel ve Excalibur'un güç birliğiyle hayata geçirilen ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen RE: PLAY turnuvasının 6. durağı İstanbul oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, RE: PLAY, oyun ve teknoloji meraklılarını hız, heyecan ve eğlenceyle buluşturdu.

Gün boyu süren organizasyonda yarışmalar, sahne etkinlikleri ve konuklar yer aldı.

Üç şirketrin üst yönetim ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, oyun severlerden ilgi gördü. Katılımcılar, Intel Core işlemcili Excalibur G870 serisi bilgisayarlarda gerçekleşen Forza Horizon 5 deneyiminde sanal pistin hızını yaşarken, özel alandaki uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla heyecan yaşadı.

Etkinliğin en çok ilgi gören anlarından biri de yayıncı Pqueen'in katılımcılarla kurduğu etkileşim oldu. Yarışlara katılan oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

İstanbul'da gerçekleştirilecek son etapta 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın kazanını 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilecek. İkinci olan yarışmacıya Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.