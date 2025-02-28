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Teknosa, MarTech Awards'ta Üç Ödül Kazandı

Teknosa, MarTech Awards'ta Üç Ödül Kazandı
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Teknosa, MarTech Awards'ta 'Yapay Zeka Destekli Dijital Satış Danışmanı Asistanı Bilge' ve 'En Büyük Armağan: 101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projeleriyle toplam üç ödül alarak teknoloji perakendeciliğindeki başarısını tescilledi.

Teknoloji perakendeciliğinin ve e-ticaretin önde gelen markalarından Teknosa, pazarlama alanında faydalanılan teknolojilerin etkili kullanımını ödüllendiren MarTech Awards'ta 'Yapay Zeka Destekli Dijital Satış Danışmanı Asistanı Bilge' ve 'En Büyük Armağan: 101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projeleriyle üç ödül birden kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, bu yıl 8'inci kez düzenlenen MarTech Awards'ta iki projesiyle üç ödüle layık görüldü. Teknosa'nın 2024 yılında Türkiye perakende sektöründe hayata geçirdiği ve saha satış ekibinin operasyonel performans takibini yaparak, müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan, 'Yapay Zeka Destekli Dijital Satış Danışmanı Asistanı Bilge' projesi ' Teknoloji Ödülleri Bölümü' kategorisinde 'En İyi Ölçümleme Teknolojisi' ödülünün sahibi oldu. Teknosa ayrıca, 'En Büyük Armağan: 101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesi ile ' Teknoloji Ödülleri Bölümü' ve 'Kullanım Bölümü' kategorilerinde 'En İyi Mobil Uygulama Teknolojisi' ile 'En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı' ödülünü kazandı.

Ödülleri Teknosa adına Pazarlama İletişimi, Satış Planlama ve Performans ekipleri aldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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