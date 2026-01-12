Teknosa, 2025 yılının teknoloji alışveriş trendlerini açıkladı

TEKNOSA, 2025 yılının alışveriş yıldızlarını açıkladı. Buna göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde öne çıkarken, robot süpürge ve espresso makineleri gibi küçük ev aletleri son yıllardaki yükselişini sürdürmeye devam etti.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2025 yılına ilişkin teknoloji alışveriş trendlerini açıkladı. Teknosa verilerine göre akıllı telefonlar en çok satın alınan ürünler listesinde liderliğini sürdürürken, iş, eğitim ve eğlencenin vazgeçilmezleri olan LCD TV, tablet ve dizüstü bilgisayarlar da popülerliğini korudu. Küçük ev aletleri kategorisi son yıllardaki yükseliş trendini 2025'te de sürdürerek, dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle şarjlı süpürge, robot süpürge, espresso makineleri ve epilasyon cihazlarına olan ilgi daha da arttı. Robot süpürge satışları yüzde 52, epilasyon cihazı satışları yüzde 55 yükseldi.

BLUETOOTH KULAKLIKLAR, AKILLI SAATLER, TABLETLER

Yaş gruplarına göre tercihler de farklılaştı. Genç tüketiciler bluetooth kulaklıklara yoğun ilgi gösterirken, 30'lu yaş grubunda akıllı saatler, 40'lı yaş grubunda tabletler öne çıktı. Akıllı telefon tercihlerinde ise depolama kapasitesi öne çıktı. Tüketiciler ağırlıklı olarak 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip modellere yönelirken, renk tercihinde siyah açık ara lider oldu. Siyahı, mavi, yıldız, beyaz, gri ve gece tonları izledi. Televizyon kategorisinde ekran boyutlarına olan ilgi önceki yılın eğilimini sürdürdü. 65, 55, 75 ve 50 inç modeller en çok tercih edilen ekranlar arasında yer alırken, 77 inç televizyonlara olan talep bir önceki yıla göre artış gösterdi.

'TEKNOLOJİ TEMEL BİR İHTİYAÇ HALİNE GELDİ'

Teknosa Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Cenk Yenginer, 2025 alışveriş eğilimlerine ilişkin şunları söyledi:

"2025'te teknoloji alışverişlerinde hem günlük hayatı kolaylaştıran ürünlere hem de uzun vadeli kullanım sunan cihazlara olan ilginin güçlendiğini görüyoruz. Tüketiciler ihtiyaçlarına değer katan, performans ve konforu bir arada sunan ürünlere yöneliyor. Bu tablo teknolojinin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline gelerek, temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Biz de Teknosa olarak ürün ve hizmetlerimizi tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriyor, tüm kanallarımızda kolay, erişilebilir ve fark yaratan bir deneyim sunmaya odaklanıyoruz."