Teknosa, Euronics International'ın Yıllık Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Teknosa, Avrupa'nın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics International'ın İstanbul'da gerçekleşen yıllık toplantısında Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 36 ülkede 7 bin 500'den fazla elektronik mağazasından oluşan Avrupa'nın en büyük elektronik satın alma grubu Euronics International'ın yıllık toplantısı İstanbul'da düzenlendi.

Sabancı Holding'in iştiraklerinden Teknosa da 2012'den bu yana üyesi olduğu Euronics'in yıllık genel kurul toplantısına katıldı. Euronics Yönetim Kurulu Başkanı Hans Carpels'in başkanlığındaki toplantılarda, kuruluşun 35 yıllık tarihinde yönetim kuruluna seçilen ilk ve tek kadın üye olan Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin ile İcra Kurulu üyeleri, uluslararası iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Toplantılar kapsamında dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve perakendenin geleceği gibi konular masaya yatırılırken, Euronics üyeleri Teknosa'nın en büyük buluşma noktası olan Cevahir mağazasını da ziyaret etti.