Teknosa, İzmir Optimum AVM'deki Yeni Mağazasını Hizmete Açtı

Teknosa, İzmir Optimum AVM'deki Yeni Mağazasını Hizmete Açtı
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Teknosa, İzmir Optimum AVM'de daha geniş bir alanda hizmet vermeye başlayan Extra formatlı mağazasıyla, teknoloji ihtiyaçlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Teknosa CEO'su Sitare Sezgin, müşteri odaklı yaklaşımlarla alışveriş deneyimini geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

Teknosa, dijital konseptle tasarladığı İzmir Optimum AVM'deki mağazasını, daha geniş bir alanda hizmete açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir'de toplamda 14 mağazası bulunan Teknosa, Optimum AVM'de yeni yerine taşıdığı Extra formatlı mağazasıyla, tüketicilerin teknoloji ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

Teknosa, Optimum Teknosa şubesiyle daha dijital ve konforlu bir deneyim anlayışıyla beyaz eşya da dahil geniş bir yelpazede binlerce seçeneği tüketicilerle buluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin daha iyi müşteri deneyimi için mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.

Sezgin, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla tüketicilere ilham veren ve hayatlarını kolaylaştıran bir alışveriş deneyimi yaşatmak için çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir Optimum'da yeni yerine taşıyıp dijitalleştirdiğimiz mağazamızla da daha geniş bir alanda müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve keyifli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Hem ürün çeşitliliğimizi hem hizmet kalitemizi bir üst seviyeye taşıyoruz. İzmir'de müşterilerimizle daha güçlü ve deneyim odaklı bir bağ kurmaktan heyecan duyuyoruz. Her adımda daha fazla değer yaratma hedefiyle yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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Yorumlar (1)

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