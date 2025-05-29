Teknosa, 25 Yılda Teknoloji Perakendesinin Geleceğini Şekillendirdi

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 25 yıllık başarı hikayesini Perakende Günleri 2025'te sektör paydaşlarıyla ve katılımcılarla paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Perakende Günleri 2025, "Perakendenin Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla sektör paydaşlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe katılan Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Selen Kocabaş moderatörlüğünde şirketin 25 yıllık kilometre taşlarını değerlendirdi.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Sitare Sezgin, 25 yıldır teknolojiyi daha erişilebilir ve yaygın hale getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Sezgin, Türkiye'yi teknoloji marketi konseptiyle tanıştırdıklarını vurgulayarak, "Teknosa kurulana kadar ülkemizde organize teknoloji perakendeciliği diye bir kavram yoktu. Farklı teknoloji ürün çeşitlerini bir arada bulunduran bir mağaza da yoktu. Türkiye'yi teknoloji marketi konseptiyle tanıştıran ilk markayız. Bu açıdan organize perakendenin gelişimine de öncülük eden bir yanımız var. 2000 yılında 3 ilde sadece 5 mağaza ve 163 çalışanla başlayan yolculuğumuzda şimdi yaygın mağaza ağımız ve 3 bin çalışanımızla sektörümüzde ilklere, yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Müşteri hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artırmak için yapay zeka destekli "chatbotları" geçen yıl şubat ayında devre aldıklarını aktaran Sezgin, otomatik NPS aramalarıyla müşteri memnuniyetini ölçerken, yapay zeka destekli konuşma analizi sayesinde çağrıların kalitesini ve içeriğini değerlendirebildiklerini belirtti.

Sezgin, "Önceden yüzde 5'i manuel olarak analiz edilen çağrılar, Yapay zeka sayesinde artık yüzde 100 kapsama alanına ulaştı. Satış ekiplerimiz için 2024'te 'Bilge' adlı yapay zeka destekli satış danışmanı asistanını devreye aldık. Bilge'nin aktif kullanım oranı yüzde 80'e ulaştı, yani satış gücümüzün yüzde 80'i Bilge'yi 7 günün en az 4'ünde aktif olarak kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kırmız çizgileri olduğuna da değinen Sezgin, şirketlerinde sürdürülebilir, eşit ve adil yetenek yönetimi planlamaları yaptıklarını ve yönetim kurulunda kadın temsiliyet oranlarının yüzde 50'ye yükseldiğini aktardı.

Sezgin, genel müdürlükteki yöneticilerinin yüzde 52'sinin ve orta kademe yöneticilerinin yüzde 41'inin kadın çalışanlardan oluştuğuna işaret ederek, "Merkez kadın çalışan oranımız da yüzde 54,4'e ulaştı. Hayallerimden biri cinsiyet eşitliğinde parmakla gösterilen, karbonsuzlaşma konusunda yol kat etmiş ve döngüsel ekonomiye adını yazdıran bir markaya liderlik etmek. Topluma katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik her zaman işimizin merkezinde olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.