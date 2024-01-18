Teknosa, CX Awards'ta iki ödül kazandı

Teknosa, Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri CX Awards'ta dijital müşteri deneyimi kategorisinde iki ödül birden kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Türkiye'de müşteri deneyiminde başarılı projelerin ödüllendirildiği ve bu yıl 6'ncısı düzenlenen CX Awards'ta 'Dijital Müşteri Deneyimi' kategorisinde E-ticaret Deneyim Odaklı Dijital Mağaza projesiyle 'Büyük Düşünce Ödülü' ve Sanal Asistan projesiyle 'Teknoloji Kullanımı Özel Ödülü'nün sahibi oldu.

Teknosa adına ödülleri Müşteri Hizmetleri ve Müşteri Deneyimi ekipleri aldı.