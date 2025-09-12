Teknosa'nın RE: PLAY Turnuvası Mersin'de Gerçekleşti

Teknosa, Intel ve Excalibur işbirliğiyle gerçekleşen RE: PLAY turnuvasının üçüncü durağı Mersin oldu.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenen RE: PLAY etkinlik serisinin üçüncüsüne Forum Mersin AVM ev sahipliği yaptı.

Intel Core işlemcili Excalibur'un G870 serisi bilgisayarlarında gerçekleşen Forza Horizon 5 deneyimi, etkinliğin öne çıkan anlarından biri oldu. Katılımcılar, yüksek performanslı cihazlarda sanal pistlerde hız yaparken, kurulan özel alandaki uzaktan kumandalı araba yarışlarıyla eğlenceli vakit geçirdi.

Sürpriz yarışmalar ve "cosplay" oyuncularının katılımıyla devam eden etkinlikte, oyunculara 1 ay ücretsiz TeknosaNet internet paketi hediye edildi.

Toplam 10 turnuvada oyunseverleri bir araya getiren RE: PLAY'in büyük final heyecanı, İstanbul'da yaşanacak. Bu etapta, 10 finalist büyük ödül için karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın kazananı, 500 bin lira değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendirilecek. İkinci yarışmacıya güncel ekran kartlı RTX5000 Intel Core i7 işlemcili Excalibur G870, üçüncüye ise Intel Core i5 işlemcili Excalibur G870 hediye edilecek.

Turnuvada yer almak isteyenler, "www.replaygamefest.com" internet adresindeki başvuru sayfasını ziyaret edebiliyor.