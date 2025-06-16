Teknosa, 37. Kristal Elma Ödülleri'nde 6 Ödül Kazandı

Teknosa, 37. Kristal Elma Ödülleri'nde 6 Ödül Kazandı
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Sabancı Holding iştiraki Teknosa, Reklamcılar Derneği'nin 37'nci Kristal Elma Ödülleri'nde 6 ödül birden alarak büyük bir başarıya imza attı. Teknosa, '101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi' projesi ve 25. yıl kampanyası ile çeşitli kategorilerde ödüller kazandı.

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Reklamcılar Derneği'nin düzenlediği 37'nci Kristal Elma Ödülleri'nde 6 ödül birden kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, "101. Yıl Özel Anıtkabir Deneyimi" projesi ve 25. yıl kampanyasıyla tasarım, dijital, açık hava, film ve radyo alanlarında Kristal ve Gümüş ödüllerin sahibi oldu.

Anıtkabir deneyimi projesi, "Tasarım" ana bölümünde "UI & UX Tasarımı" kategorisinde Kristal ödül alırken, dijital ana bölümünde "Teknoloji Projeleri" ve "Açık Hava" ana bölümünde "Etkileşimli Açık Hava" kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü.

Şirket 25'inci yıl filmleriyle "Film" ana bölümünde "Film Kampanyası" ve "Kurumsal İmaj" kategorilerinde Gümüş ödül elde ederken, "Radyo" kampanyasıyla da "Radyo ve Ses" ana bölümünde "Perakende, E-Ticaret, Moda ve Aksesuar" kategorisinde Gümüş ödülün sahibi oldu.???????

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
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