Teknosa, Tech Brands Türkiye'de En Teknolojik Marka Seçildi

TEKNOSA, tüketici oylarıyla belirlenen Tech Brands Türkiye'de ' Teknoloji Marketi' kategorisinde Türkiye'nin en teknolojik markası seçildiğini duyurdu. Şirket, aynı törende Türkiye'nin en değerli ekiplerini belirleyen The Hammers Awards'ta da iki ödüle layık görüldü.

Türkiye'nin teknolojik markalarını ödüllendiren Tech Brands Türkiye ödülleri törenle sahiplerini buldu. Pazarlamasyon ve Nielsen Türkiye iş birliğiyle uygulanan ödül programı, 30 farklı sektörde açık uçlu sorularla tüketicilerin verdiği yanıtları baz alarak, Türkiye'nin en teknolojik markalarını belirliyor. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa da Türkiye temsili 12 ilde 906 kişiyle gerçekleştirilen bağımsız araştırma sonucu üst üste üçüncü kez Türkiye'nin en teknolojik marketi seçildiğini duyurdu.

TEKNOSA'NIN PROJELERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Aynı ödül töreninde sektördeki ufuk açan projeler etrafında Türkiye'nin en değerli ekiplerini belirleyen The Hammers Awards ödülleri de takdim edildi. Teknosa, '101'inci Yıl Anıtkabir Deneyimi' projesiyle 'Marka Deneyimi Medya ve İçerik Bölümü'nde 'En İyi Teknoloji Odaklı Marka Deneyimi Ekibi' kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu. Ayrıca, şirket 'Kadın için Teknoloji' projesiyle 'PR Bölümü'nde 'En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yönetimi Ekibi' kategorisinde bronz ödül kazandı.