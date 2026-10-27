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Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok

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Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşa şok üstüne şok
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Teknosa’dan alınan 6 aylık DREAME marka robot süpürge aynı arıza nedeniyle 3 kez servise gitmesine ve "sorun çözüldü" denilerek geri gönderilmesine rağmen düzelmedi; tüketici iade ve değişim talebinin reddedilmesine tepki gösterdi.

  • Teknosa'dan alınan 6 aylık DREAME marka robot süpürge, aynı arıza nedeniyle 3 kez servise gönderildi ve her seferinde 'sorun çözüldü' denilerek iade edilmesine rağmen arıza devam etti.
  • Cihazın sürekli kendini sağa sola çarparak işlevini yitirdiği videoyla belgelendi.
  • Tüketicinin iade ve değişim talepleri reddedildi; tüketici Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaya hazırlanıyor.

Teknosa’dan alınan 6 aylık DREAME marka robot süpürge, aynı arızayı defalarca tekrarlamasına rağmen yetkili servis ve satıcı engeline takıldı. Aynı sorun nedeniyle 3 kez servise gönderilen ve her defasında "sorun çözüldü" yanıtıyla geri teslim edilen cihazın arızası devam ederken, tüketicinin iade ve değişim talepleri de reddedildi.

"HER SEFERİNDE OYALANDIK, MAĞDURİYETİMİZ SÜRÜYOR"

Yaşadığı mağduriyeti dile getiren takipçi, yeni aldığı cihazın sürekli kendini sağa sola çarparak işlevini yitirdiğini ve bu anları videoyla da belgelediğini belirtti. Ürünün iadesi veya farklı bir markayla değişimi için çalmadık kapı bırakmadığını vurgulayan mağdur tüketici, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Teknosa’dan aldığımız 6 aylık DREAME marka robot süpürgemiz, yeni olmasına rağmen aynı sorun nedeniyle 3 kez servise gitti. Her seferinde servisten ‘Sorun çözüldü.’ denilerek tarafımıza gönderildi ancak sorun hâlâ devam ediyor. Cihaz sürekli kendini sağa sola vuruyor. Buna dair elimde videolar da mevcut. Aynı sorunun 3 kez tekrarlanmasına rağmen iade ve değişim talebimiz karşılanmıyor. Sürekli farklı gerekçelerle oyalanıyoruz ve mağduriyetimiz devam ediyor. Sorunlu cihazı artık kullanmak istemiyoruz. Teknosa’dan ürünün iade alınarak ücretinin tarafımıza geri ödenmesini ya da farklı marka, yeni ve sorunsuz bir robot süpürgeyle değişim yapılmasını talep ediyoruz."

TÜKETİCİ HAKLARI NE DİYOR?

Tüketici Kanunu'na göre garanti süresi içerisinde aynı arızanın birden fazla tekrarlaması veya servisten sonuç alınamaması durumunda tüketicinin bedel iadesi, ücretsiz onarım veya ayıpsız misli ile değişim haklarından birini seçme yetkisi bulunuyor. Yaşanan bu durum karşısında mağdur müşterinin Teknosa'ya karşı Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurmaya hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com
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