Teknosa, sosyal ticarette Felis Ödülü'ne layık görüldü

Teknosa, sosyal ticarette hayata geçirdiği "Bi'linkle Paylaş Kazan" projesiyle "Creative Commerce" kategorisinde Felis Ödülü'ne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl 18'incisi düzenlenen Felis Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Doğrudan pazarlama stratejilerinden sosyal sorumluluk projelerine 16 ana kategoride değerlendirmenin yapıldığı ödüllerde, Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, "Creative Commerce" kategorisinde Felis Ödülü'nün sahibi oldu. Teknosa, influencer odaklı pazarlama stratejisi kapsamında 2022 Eylül'de hayata geçirdiği "Bi'linkle Paylaş Kazan" projesiyle ödülü kucakladı. Teknosa adına ödülü pazarlama, kurumsal iletişim ve e-ticaret ekipleri aldı.

"Paylaş, Kazan" butonunu tıklayan projeye katılıyor

Verilen bilgiye göre, Teknosa sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunuyor. Proje kapsamında dileyen herkes, teknosa.com üzerinden beğendikleri herhangi bir ürünün yanında bulunan "paylaş kazan" butonuna tıklayarak projeye dahil oluyor.

Kullanıcılar, kendileri için özel olarak oluşturulan ürün linkini ister mesajlaşma servisleri ister bloglar ister sosyal medya hesapları üzerinden sevdikleriyle paylaşıyor ve paylaştıkları linkten satın alım yapıldığı zaman nakit kazanç elde ediyor.