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Çanakkale'de 17 Burda AVM'deki Teknosa'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Çanakkale'de 17 Burda AVM'deki Teknosa'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Çanakkale'de 17 Burda AVM'nin ikinci katındaki Teknosa Mağazası'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Güvenlik gerekçesiyle AVM'ye giriş ve çıkışlar kapatılırken yangında ölen ya da yaralanan olmadı, inceleme başlatıldı.

Çanakkale'de, 17 Burda AVM'deki Teknosa Mağazasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale'de, 17 Burda AVM'nin ikinci katında sabah saatlerinde Teknosa Mağazasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde yangın çıktı. İhbar üzerine AVM'ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Güvenlik gerekçesiyle alışveriş merkezine giriş ve çıkışlar kapatılırken çevrede polis ekiplerince önlem alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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