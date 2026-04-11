Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak

Galatasaray, kolu kırılan Victor Osimhen’i Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için karbon fiber koruyucu zırh formülünü devreye soktu.

  • Galatasaray'ın Victor Osimhen için karbon fiberden üretilen bir koruyucu zırh geliştirdi.
  • Geliştirilen koruyucu zırhın FIFA kurallarına uygun olduğu belirtildi.
  • Victor Osimhen'in 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmesi için çalışılıyor.

Galatasaray’da Fenerbahçe derbisi öncesi Victor Osimhen için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Liverpool maçında kolu kırılan Nijeryalı yıldızın sahalara dönüşü için özel bir çözüm üretildi.

KARBON FİBER ZIRH FORMÜLÜ

Sarı-kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Osimhen’in sahada yer alabilmesi için özel bir koruyucu geliştirdi. Karbon fiberden üretilen bu zırhın, çelikten beş kat daha güçlü ancak oldukça hafif olduğu belirtildi. Bu sayede yıldız golcünün kolunun darbelere karşı korunması hedefleniyor.

KURALLARA UYGUN OLACAK

Geliştirilen aparatın FIFA kurallarına uygun olacağı ve hem rakip oyuncular hem de Osimhen için herhangi bir risk oluşturmayacağı ifade edildi. Böylece yıldız futbolcunun derbide forma giyebilmesinin önü açılmış olacak.

DERBİ HEDEFİ: 26 NİSAN

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan’da Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray’da, Osimhen’in bu kritik mücadelede sahada olması için yoğun çaba harcanıyor.

TAKIM İÇİN KRİTİK İSİM

Bu sezon 29 maçta forma giyen Osimhen, ligde 12, Şampiyonlar Ligi’nde ise 7 gol kaydederek takımın en önemli hücum silahlarından biri oldu. Galatasaray’ın onsuz çıktığı maçlarda yaşadığı puan kayıpları, yıldız oyuncunun önemini bir kez daha ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

erdinç şenova:

Gerek yokki Oseimene.Bu yıl ki hakem transferleri yeterli..

Turgut Aydoğdu:

Dedi 100 metreden ceza sahası dışında penaltı kazanan takım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

