Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin üretim hakkı için lisans vereceklerini söyledi.
Abd Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Trump ve Zelenski görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.
Görüşmenin ana gündem maddesini oluşturan Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Trump, Kiev'e Patriot hava savunma sistemlerinde kullanılan PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin üretim hakkı için lisans vereceklerini söyledi.
Kaynak: Haberler.com