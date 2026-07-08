Suriye Cumhurbaşkanı Şara, NATO Zirvesi için Ankara'da
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı ve Türkiye'nin diplomasi ile bölgesel iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.
(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.
Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet eş-Şara'yı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık."
Türkiye, diplomasiyi, bölgesel istikrarı ve karşılıklı ekonomik iş birliğini güçlendiren girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."