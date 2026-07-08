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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, NATO Zirvesi için Ankara'da

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı ve Türkiye'nin diplomasi ile bölgesel iş birliğini güçlendirme kararlılığını vurguladı.

(ANKARA) - Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya geldi.

Şara'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşılayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ülkemize gelen Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet eş-Şara'yı Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık."

Türkiye, diplomasiyi, bölgesel istikrarı ve karşılıklı ekonomik iş birliğini güçlendiren girişimlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA
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