Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesinde bir lisede silahlı veya bıçaklı saldırı olduğu değerlendirilen olayda en az 2 kişi ağır yaralanırken, 16 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Almanya bir kez daha bir okulda yaşanan saldırıyla sarsıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesindeki bir lisede öğle saatlerinde yangın alarmı çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine Welfen-Gymnasium isimli okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerine ulaştığında 2 kızın ağır yaralı olduğunu belirlerken, bir kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Silahlı ya da bıçaklı saldırı şüphesi

Polis ilk açıklamasında silahlı saldırı ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirirken, bıçaklı saldırı ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti. Olayın neden yaşandığı ve nasıl olduğuna ilişkin önümüzdeki saatlerde polis tarafından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı