Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı
Almanya'nın Münih kenti Schongau bölgesindeki bir lisede meydana gelen silahlı veya bıçaklı saldırıda 2 kız ağır yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
- Almanya'nın Münih kenti Schongau bölgesindeki bir lisede saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.
- 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
- Saldırının silahlı veya bıçaklı olduğu değerlendiriliyor.
Almanya'nın güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesinde bir lisede silahlı veya bıçaklı saldırı olduğu değerlendirilen olayda en az 2 kişi ağır yaralanırken, 16 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı.
2 KİŞİ AĞIR YARALI
Almanya bir kez daha bir okulda yaşanan saldırıyla sarsıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesindeki bir lisede öğle saatlerinde yangın alarmı çağrısı yapıldı.
Bunun üzerine Welfen-Gymnasium isimli okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerine ulaştığında 2 kızın ağır yaralı olduğunu belirlerken, bir kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.
SALDIRGAN 16 YAŞINDA
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Silahlı ya da bıçaklı saldırı şüphesi
Polis ilk açıklamasında silahlı saldırı ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirirken, bıçaklı saldırı ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti. Olayın neden yaşandığı ve nasıl olduğuna ilişkin önümüzdeki saatlerde polis tarafından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.