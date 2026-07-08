Haberler

Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı

Almanya'da okul saldırısı: 2 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın Münih kenti Schongau bölgesindeki bir lisede meydana gelen silahlı veya bıçaklı saldırıda 2 kız ağır yaralandı. Olayın ardından kaçmaya çalışan 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

  • Almanya'nın Münih kenti Schongau bölgesindeki bir lisede saldırıda 2 kişi ağır yaralandı.
  • 16 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.
  • Saldırının silahlı veya bıçaklı olduğu değerlendiriliyor.

Almanya'nın güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesinde bir lisede silahlı veya bıçaklı saldırı olduğu değerlendirilen olayda en az 2 kişi ağır yaralanırken, 16 yaşındaki zanlı, gözaltına alındı.

2 KİŞİ AĞIR YARALI

Almanya bir kez daha bir okulda yaşanan saldırıyla sarsıldı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Münih kentinin Schongau bölgesindeki bir lisede öğle saatlerinde yangın alarmı çağrısı yapıldı. 

Bunun üzerine Welfen-Gymnasium isimli okulun bulunduğu bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis olay yerine ulaştığında 2 kızın ağır yaralı olduğunu belirlerken, bir kişinin kaçmaya çalıştığını fark etti.

SALDIRGAN 16 YAŞINDA

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 16 yaşındaki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Silahlı ya da bıçaklı saldırı şüphesi

Polis ilk açıklamasında silahlı saldırı ihtimalini göz ardı etmediklerini bildirirken, bıçaklı saldırı ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti. Olayın neden yaşandığı ve nasıl olduğuna ilişkin önümüzdeki saatlerde polis tarafından resmi açıklama yapılacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
İşte Macron'un güneş gözlüğünü hiç çıkarmamasının nedeni

Ankara'da gözlüğünü hiç çıkarmadı! Nedeni belli oldu
İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde ceset bulundu, vücudundaki detay polisi harekete geçirdi
Seferihisar'da türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın tutuklandı

Türbanlı anne ve kıza plajı dar eden kadın hakkında yeni karar

Bartın'da rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı cankurtaranlar kurtardı

Rüzgarla açığa sürüklenen SUP'taki anne ve kızı kurtarıldı
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı

40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
NATO ruhuna yakışmayan sözler! Miçotakis'in Türkiye sözleri tepki çekti

NATO ruhuna yakışmadı! Miçotakis'ten Türkiye için skandal sözler