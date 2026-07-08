Danimarka Başbakanı'ndan Trump'a yanıt: Grönland satılık değil

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland, ABD'nin kontrolünde olmalı" yönündeki açıklamalarına ilişkin Danimarka basınına değerlendirmelerde bulundu.

"GRÖNLAND SATILIK DEĞİL"

Grönland'ın ABD'nin bir parçası olmak istemediğini belirten Frederiksen, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik." dedi.

Frederiksen, NATO'dan Danimarka'nın egemenliğine saygı gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

TRUMP YENİDEN GÜNDEME GETİRMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, NATO liderlerinin Türkiye'de bir araya geldiği Ankara Zirvesi'nde Grönland konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sırasında gazetecilere konuşan Trump, Grönland'ın Danimarka değil, ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savundu.

"Orası Danimarka tarafından değil, ABD tarafından kontrol edilmeli." diyen Trump, Grönland'ın ABD açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Trump, yarı özerk Danimarka toprağı olan Grönland'ın ABD'nin kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki görüşünü yineleyerek, bunun Washington ile Kopenhag arasında ve daha geniş anlamda Avrupa genelinde gerginliğe neden olan bir konu olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı.

"NATO İLE İLİŞKİLERİMİ ZEDELEYEN ŞEY BU"

Grönland'ın kontrolü konusunun NATO ile ilişkilerine zarar verdiğini öne süren Trump, şu ifadeleri kullandı: "NATO ile ilişkilerimi zedeleyen şey budur, çünkü Grönland Danimarka'ya fayda sağlamıyor. Danimarka, Grönland'a gerçekten yardım etmek için para harcamıyor, ancak burası ABD için önemli bir bölge ve Çin ile Rus gemileriyle çevrili; bu durum kabul edilemez."

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da haziran ayında yaptığı açıklamada, Danimarka ve Grönland ile görüşmelerin aylık olarak sürdüğünü belirtmişti.