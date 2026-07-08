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İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
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Denizli'de iş yerine giderken rahatsızlanan perukçu Serdar Değneli, yardım istemek için girdiği pastanede fenalaşarak hayatını kaybetti.

Denizli'de iş yerine giderken rahatsızlanan esnaf, yardım istemek için girdiği pastanede hayatını kaybetti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çaybaşı Caddesi'nden Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki dükkanına doğru yürüyen perukçu Serdar Değneli (43), aniden rahatsızlanınca cadde üzerindeki bir pastaneye girdi. İşletme çalışanlarından su isteyen Değneli, suyu içtikten sonra yüzünü yıkamak için lavaboya giderken fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden pastane çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Serdar Değneli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Değneli'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Serdar Değneli'nin Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde peruk satış dükkanı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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