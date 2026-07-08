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Danilo Zanna 1 hafta önce aldığı aracıyla kaza yaptı

Danilo Zanna 1 hafta önce aldığı aracıyla kaza yaptı Haber Videosunu İzle
Danilo Zanna 1 hafta önce aldığı aracıyla kaza yaptı
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Mastercheff yarışması Türk halkının sevgisini kazanan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 1 hafta önce aldığı lüks aracı ile kaza yaptı. Ünlü şef kazada yara almazken yeni aldığı lüks cipinde maddi hasar oluştu.

Masterchef Türkiye jürilerinden  Danilo Zanna, İstanbul Göktürk’te geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta aldığı lüks cipiyle seyir hâlindeyken, arkasından gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu aracında maddi hasar meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan Danilo Zanna’nın, olay sonrası sakin bir şekilde kaza fotoğraflarını çekerken görüntülendi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli şahdan Ungan:

1 bölümle yenisini alır,cana gelecek olan mala gelsin. Geçmiş olsun.

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