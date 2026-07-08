Danilo Zanna 1 hafta önce aldığı aracıyla kaza yaptı
Mastercheff yarışması Türk halkının sevgisini kazanan ünlü İtalyan şef Danilo Zanna, 1 hafta önce aldığı lüks aracı ile kaza yaptı. Ünlü şef kazada yara almazken yeni aldığı lüks cipinde maddi hasar oluştu.
Masterchef Türkiye jürilerinden Danilo Zanna, İstanbul Göktürk’te geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta aldığı lüks cipiyle seyir hâlindeyken, arkasından gelen bir iş makinesinin çarpması sonucu aracında maddi hasar meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan Danilo Zanna’nın, olay sonrası sakin bir şekilde kaza fotoğraflarını çekerken görüntülendi.
Kaynak: Haberler.com