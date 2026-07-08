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NATO Zirvesi'ni takip eden basın mensuplarından Ankara kedilerine yoğun ilgi

NATO Zirvesi'ni takip eden basın mensuplarından Ankara kedilerine yoğun ilgi
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Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yerli ve yabancı basın mensupları, Türkiye'nin simgelerinden Ankara kedileriyle buluştu. Anne kedi Lokum ve yavrusu Akkız, basın merkezinde yoğun ilgi gördü.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden yerli ve yabancı basın mensupları, Türkiye'nin simgelerinden olan Ankara kedileriyle buluştu. Anne kedi "Lokum" ile yavrusu "Akkız" yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Liderler Zirvesi'ni takip eden basın mensupları için hazırlanan basın merkezine getirilen Ankara kedileri, renkli görüntüler oluşturdu. Türkiye'nin dünyaca bilinen yerli kedi ırklarından olan Ankara kedisi "Lokum" ile yavrusu "Akkız", yerli ve yabancı gazetecilerin ilgi odağı oldu. Basın mensupları, Lokum ve Akkız'ı severek bol bol fotoğraf ve video çekerken, bazı gazeteciler kedileri kucaklarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Yoğun ilgi gören Ankara kedileri, zirveyi takip eden basın mensuplarına keyifli anlar yaşattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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