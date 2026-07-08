Haberler

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Yaşlı adam 1 milyon TL dolandırılmaktan son anda kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de kendini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 470 bin TL kaptıran yaşlı adam, 1 milyon TL'lik altını bozdurup göndermek isterken kuyumcu çalışanları tarafından engellendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eskişehir'de kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına önce 470 bin TL kaptıran yaşlı adamın, elindeki 1 milyon TL değerindeki altını da bozdurup göndermesini kuyumcu çalışanları engelledi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaşlı bir adam, elindeki yüklü miktardaki altını bozdurmak için kuyumcuya geldi. Yaklaşık değeri 1 milyon TL'den fazla olan altını nakde çevirmek isteyen yaşlı adamın telaşlı ve şüpheli tavırları kuyumcu çalışanlarının dikkatini çekti.

Altınları sorgulayınca gerçek ortaya çıktı

Durumdan şüphelenen kuyumcu çalışanı, yaşlı adama altınları neden bu kadar aceleyle bozdurmak istediğini sordu. Yaşlı adamın, kendisini polis olarak tanıtan kişilerin telefonda para istediğini ve bu yüzden acil paraya ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine çalışanlar durumu hemen emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Daha önce de 470 bin TL göndermiş

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, yaşlı adamın bu olaydan kısa bir süre önce aynı dolandırıcılara banka üzerinden 470 bin TL tutarında bir para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. Eğer kuyumcular durumu fark edip sorgulamasaydı, yaşlı adam elindeki 1 milyon liralık altını da bozdurarak dolandırıcılara teslim edecek ve toplam zararı 1 milyon 500 bin TL'yi bulacaktı.

Polis ekipleri dolandırıcıların yakalanması için geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Trump, Beştepe'de Şara ile görüşüyor: Suriye teröre destek veren ülkeler listesinden çıkacak

Trump ve Şara'dan ortak basın toplantısı! Güzel haberi verdi
Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Ankara'da Trump alarmı! Salon apar topar boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Sahilde eşine acımasızca saldıran adamı çevredekiler darp etti

Sahilde eşine acımasızca saldıran adamı çevredekiler darp etti
İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi: Belediye başkanı da aralarında

İBB Davasında savcı, 3 sanığın tahliyesini istedi
Hırsız sandı, karşısına baykuş çıktı

Hırsız sanmıştı! Evde davetsiz misafir
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

Savaş yeniden başlıyor! Ateşkesi bitiren Trump'tan "Vurun" talimatı
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı