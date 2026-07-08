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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü: Şam'daki bombalı saldırı da gündemdeydi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, ticaret hedefleri, NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi, İran konusundaki İslamabad Mutabakatı, Ukrayna-Rusya savaşının sonlandırılması için diplomatik çabalar ele alındı. Erdoğan ayrıca Macron'a Şam'daki bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.
  • Görüşmede Türkiye-Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.
  • Erdoğan, Macron'a Şam'daki bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ankara'daki tarihi zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. 

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile NATO Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. Liderler Türkiye-Fransa ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa'nın karşılıklı ticaret hedeflerini yükseltmesinin vakti geldiğini, her alanda iş birliğini ileri taşımak için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi ifade etti" denildi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO müttefikleri olarak Transatlantik bağı muhafaza etmek için ittifakın Avrupa sütununu güçlendirmenin önemli olduğunu vurguladığı belirtilerek, "Müttefiklik bağlarımızı aşındırmadan ve gereksiz tekrarlara sebep olmadan bunu gerçekleştirme imkanının bulunduğunu, Türkiye olarak Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerini bu parametreler temelinde destekleyeceğimizi belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran konusunda ortaya konan İslamabad Mutabakatı'nın bölgemizde barışı sağlamasını temenni ettiğimizi, Türkiye olarak iyimser ama ihtiyatlı olduğumuzu, tahriklere karşı dikkatli davranılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Ukrayna- Rusya savaşının sonlanması için de Türkiye'nin gayretlerini sürdürdüğünü, diplomatik sürecin canlandırılması için adımlar attığımızı belirtti" ifadelerine yer verildi.

ŞAM'DAKİ BOMBALI SALDIRISI DA GÜNDEMDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Şam'da konakladığı otelin yakınında gerçekleşen bombalı saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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