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Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı

Meloni'nin bakışları yine gündem! Gözünü alamadı
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelttiği bakışlar ve gülümsemesi dikkat çekti. Liderlerin aile fotoğrafı çekimi öncesinde objektiflere yansıyan samimi anlar ilgi çekerken, Erdoğan ile Meloni zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.

  • İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 36. NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakarken görüntülendi.
  • Meloni ve Erdoğan, zirve kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili görüşme gerçekleştirdi.
  • Meloni'nin uluslararası zirvelerdeki bakışları ve mimikleri daha önce de gündeme gelmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Liderler Zirvesi'nde liderler arasındaki diplomatik temaslar kadar objektiflere yansıyan anlar da dikkat çekti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Erdoğan'a baktığı anlar, zirvenin en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

FOTOĞRAF KARESİNDE DİKKAT ÇEKEN AN

Liderlerin aile fotoğrafı çekimi öncesinde kaydedilen görüntülerde, Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğru dönerek gülümsediği ve bakışlarını Erdoğan'a yönelttiği görüldü. Aynı karelerde Erdoğan'ın da Meloni'ye dönerek karşılık verdiği anlar objektiflere yansıdı. Fotoğraflar, protokol alanındaki samimi atmosferi gözler önüne serdi.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE BİR ARAYA GELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de bir araya geldi. Görüşme, liderlerin zirve kapsamındaki ikili temasları arasında yer aldı.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Meloni'nin uluslararası zirvelerde liderlerle kurduğu iletişim ve kameralara yansıyan mimikleri daha önce de birçok kez gündem olmuştu. Ankara'daki zirvede Erdoğan'a yönelttiği bakışlar ve iki lider arasındaki kısa diyalog da fotoğraf karelerine yansıyan dikkat çekici anlar arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkemal zehir:

Hayal bu ya... Oradan Yavaş, geçiyor. Yavaş yavaş... Bu kare ortaya çıkar mıydı?

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