Haberler

Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"

Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: 'Fal bakacağım'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da Türk kahvesi deneyimini sosyal medyada paylaştı. Kahvenin tadı ve fal geleneği hakkında yorum yaptı.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi içtiği anlara ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Motegi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'dan videolu paylaşımda bulundu.

"BENZERSİZ"

Motegi paylaşımında, "Türkiye'de, çeşitli toplantılar ve görüşmeler arasındaki molalarda otantik Türk kahvesi içtim. Türk kahvesi, yalnızca hazırlanışı ve içilmesiyle değil, içildikten sonra keyif vermeye devam etmesiyle de benzersiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan videoda, Motegi'nin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında davetli olarak geldiği Ankara'da Türk kahvesi deneyimlediği anlar yer aldı.

Türkiye denilince akla Türk kahvesinin geldiğini belirten Motegi, Türk kahvesinin filtre kullanılmadan, doğrudan suyla kaynatılarak yapıldığını ve telvenin dibe çökmesinin ardından üstündeki berrak kısmın içildiğini anlattı.

ULUSLARARASI GELİŞMELERİ FAL BAKARAK TAHMİN EDECEK

Daha sonra kahveyi tadan Motegi, şu değerlendirmede bulundu:

"Düşündüğüm kadar acı değilmiş ama sanki doğal bir kokusu var gibi. Türk kahvesinin bir özelliği de içtikten sonra keyfinin devam etmesidir. Ne yapılır? Bu fincanı ters çevirip beklersiniz. Sonra fincanın içinde kalan kahve telvesiyle fal bakılıyormuş. Uluslararası durumlar bundan sonra nasıl gelişecek, onu da fal bakarak tahmin etmeye çalışacağım."

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi

Zirveye damga vuran görüntü! Meloni'nin hareketine dikkat
Trump Ankara'dan dünyaya ilan etti: İran ile ateşkes bitti

Trump Beştepe'den dünyaya ilan etti: Ateşkes bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Ağaçlık alanda korkunç son! Bir kişi ölü bulundu
Doç. Dr. Furkan Kaya'dan zirve analizi: Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda

"Türk-Amerikan ilişkilerinde bahar dönemi kapıda"
Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından dikkat çeken iddia

Trump'ın Türkiye planı ortaya çıktı! İsrail basınından bomba iddia
Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler

Trump'tan yüz yüze geleceği lidere kavgada söylenmeyecek sözler
Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş

Gerilim NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
38 yaşındaki İzlanda Başbakanı hayran kaldı! Bakışları dünyada gündem oldu

Genç başbakan makam aracından iner inmez hayran kaldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Ankara'da

Şara'ya özel davet! Zirveye katılmayacak ama kritik bir görüşmesi var