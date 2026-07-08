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Niğde'de süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı, hayatını kaybetti

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Niğde'nin Bor ilçesinde ailesiyle misafir gittiği bağ evindeki süs havuzuna düşen 3 yaşındaki Keziban Nazlı Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

NİĞDE'nin Bor ilçesinde misafir gittikleri bağ evindeki süs havuzuna düşen Keziban Nazlı Polat (3), hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde Bor ilçesi Bağdüz Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. Keziban Nazlı Polat, ailesiyle birlikte bir yakınının bağ evine misafirliğe gitti. Evin önünde oynayan Keziban Nazlı, henüz bilinmeyen nedenle süs havuzuna düştü. Keziban Nazlı'yı suyun içinde hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, kızlarını havuzdan çıkardı. Bilinci kapalı olan Keziban Nazlı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Keziban Nazlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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