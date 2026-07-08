Meloni'den Trump ile yaşanan 'Uzaklaştırma' krizine yanıt: Pişman değilim

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İttifak'ın geleceğine dair net mesajlar verirken, ABD Başkanı Donald Trump ile aralarında yaşanan küresel ölçekli krizle ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zirve boyunca Trump ile mümkün mertebe yüz yüze gelmeyen Meloni, İtalya’nın NATO’ya olan bağlılığını yinelerken, savunma harcamaları ve askeri adımlarda bağımsızlık vurgusu yaptı ve Trump ile yaşadığı gerilime dair geri adım atmayacağının sinyalini verdi.

"TAAHHÜTLERİMİZE UYACAĞIZ AMA YÖNTEMİ BİZ BELİRLEYECEĞİZ"

Zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında NATO’nun zorlukların farkında, birlik içinde ve kararlı bir yapıya sahip olduğunu belirten Başbakan Meloni, İtalya'nın gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2,8'ini savunma ve güvenliğe ayırdığını hatırlattı. Savunma bütçesindeki artışa dikkat çeken Meloni, müttefiklerine şu sözlerle seslendi:

"Savunma harcamalarımıza ilişkin taahhütlerimize uymak istiyoruz, bunu yapıyoruz ve yapacağız. Ancak bunu sürdürülebilir bir şekilde; zamanlamayı, yöntemleri ve öncelikleri kendi koşullarımıza göre tamamen kendimiz belirleyerek gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın kendi güvenliğini kendi başına sağlama zamanı gelmiştir. Bu kimseye iyilik yapmak için değil, aksine hiç kimseye bağımlı olmamak içindir. Bu bir egemenlik meselesidir."

Meloni ayrıca, ABD askerlerinin Avrupa'dan çekileceğine dair şu an için kendilerine ulaşan resmi bir bildirim olmadığını da sözlerine ekledi. Ukrayna'ya askeri yardımların devam edeceğini belirten İtalyan Başbakan, Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun bu konuda yeni bir değerlendirme yürüttüğünü aktardı.

TRUMP İLE YAŞANAN "UZAKLAŞTIRMA" KRİZİNE YANIT: "PİŞMAN DEĞİLİM"

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı operasyonlar sırasında Washington ile ilişkileri gerilen Meloni, geçtiğimiz ay Fransa'daki G7 Zirvesi'nde Trump’ın kendisi için sarf ettiği "Fotoğraf çekilmek için yalvardı" ithamıyla karşı karşıya kalmıştı. Son olarak Trump'ın, Ankara Zirvesi öncesinde sosyal medyadan Meloni’yi hedef alarak paylaştığı "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" şeklindeki manidar iletisi basın toplantısının en sıcak sorusu oldu.

İtalyan lider, Trump'ın bu son hamlesine dair yöneltilen soruya net bir şekilde "O konuya geri dönmeyeceğimi belirtmiştim" diyerek kestirip attı. Ancak, Trump ile ilişkilere "yaptığı siyasi yatırımdan pişman olup olmadığı" sorulduğunda şu kararlı duruşu sergiledi:

"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Siyasi yatırımı, Batı’nın birliğine olan inancımla yaptım. Bu sadece Trump göreve geldiğinde benimsediğim bir strateji değil, tüm muhataplarıma karşı izlediğim genel bir yaklaşımdır. Trump’la göç ve 'woke' kültürü gibi konularda ortak noktalarımız var. Olaylar şu an gördüğümüz şekilde gelişiyor olabilir ama ben fikrimi değiştirmiyorum."

"CİDDİ DEVLETLER GİBİ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK, İRAN SALDIRILARINA KATILMADIK"

ABD Başkanı Trump’ın, İtalya’nın askeri üslerini Amerikan kuvvetlerine açmaması nedeniyle kendisini sık sık hedef almasına da yanıt veren Meloni, Roma'nın dış politikadaki tutarlılığını savundu:

"Biz bir gün bir karar alıp, ertesi gün başka bir karar alan bir ülke değiliz. İran'daki çatışmanın en başından beri son derece net bir çizgimiz vardı. Ciddi devletler gibi taahhütlerimize uyuyoruz. İran’a yönelik saldırılara katılmayacağımızı en başta söyledik ve bu saldırılarda yer almadık."

"İRAN KONUSUNDA ASKERİ SEÇENEK SONUÇ GETİRMEDİ"

Ortadoğu'da yükselen tansiyon ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliği hakkında da konuşan Başbakan Meloni, İtalyan Parlamentosu'nda gerekli yasal adımları atarak deniz güvenliği için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirtti.

ABD ile İran arasındaki krizden büyük endişe duyduğunu ve çatışmaların bölgeye yayılma riski olduğunu ifade eden Meloni, diplomasiden ümidini kesmediğini vurguladı: "İran'da müzakere ihtimaline dair umudumu kaybetmiş değilim. Bugüne kadar askeri seçeneğin somut sonuçlar getirmediğine inanıyorum. Müzakereler üzerinde ısrar edilmeli, İtalya da bu doğrultuda çaba harcamaya devam edecektir."