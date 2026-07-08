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NATO ANKARA ZİRVESİ - Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacaklarını bildirdi

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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ankara’daki NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi’nde Ukrayna’ya taahhüt edilen 70 milyar avroluk askeri desteğe katkıda bulunmayacaklarını açıkladı. Babis, savunma harcamalarında GSYH’nin yüzde 2’sini gelecek yıl hedeflediklerini ve balistik füze savunmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Ankara'daki NATO Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, Ukrayna'ya taahhüt edilen 70 milyar avro tutarındaki askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteğine katkıda bulunmayacaklarını belirtti.

Babis, Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Zirve Sonuç Bildirisi'ne ilişkin konuşan Babis, Çekya'nın, Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avroluk taahhüde katkıda bulunmayacağını bildirdi.

Başbakan Babis, "Biz, bu miktara katkıda bulunmayacağız." dedi.

Avrupa'nın özellikle balistik füzelere karşı savunmaya odaklanması gerektiğini belirten Babis, asıl sorunu bu füzelerin teşkil ettiğini söyledi.

Çekya'nın bu sene değil gelecek sene gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracağı bilgisini paylaşan Babis, "Bu yıl da elimizden geleni yapacağız, bunu reddetmiyorum ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Babis, Çekya'nın NATO içerisinde GSYH'ye oranla savunmaya en az pay ayıran ülke olması nedeniyle toplantıda en son sözü alan kişi olduğunu aktardı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, "Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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