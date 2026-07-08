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Rutte, Trump'a tek laf söylemedi

Rutte, Trump'a tek laf söylemedi
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, az kaynak ayırdıkları gerekçesiyle Avrupa ülkelerine ve NATO'ya zehir zemberek tepkiler gösteren ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili sorulan ısrarlı soruları geçiştirdi. NATO müttefikleri arasındaki ilişkinin güçlü olduğunu söyleyen Rutte, "Trump ve ABD’nin NATO’YA bağlı olduğunu her zaman biliyorum. Görüş ayrılığımız olabilir ama biz sıkı ittifak içindeyiz." dedi.

Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte dikkat çeken açıklamalar yaptı. Rutte, NATO'nun zirvenin ardından açıkladığı sonuç bildirgesini ayrıntılandırırken, "NATO hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Müttefikler arası ilişki çok kuvvetli" dedi.

"TRUMP'IN NATO'YA BAĞLI OLDUĞUNU HER ZAMAN BİLİYORUM"

NATO ve Avrupa ülkelerine karşı çok sert eleştirilerde bulunan ABD Başkanı Trump'ın NATO'ya tamamen bağlı olduğunu her zaman bildiğini söyleyen Rutte, "NATO her zamankinden daha birlik içinde" dedi. Trump ve ABD’nin NATO’YA bağlı olduğunu her zaman biliyorum. Görüş ayrılığımız olabilir ama biz sıkı ittifak içindeyiz."

Rutte, liderlerin İttifak'ın modernizasyonu ve geleceğe hazırlanması konusunda da mutabakata vardığını belirterek, Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın ABD ile birlikte İttifak'ın savunmasında daha fazla sorumluluk üstleneceğini kaydetti.

Genel Sekreter Rutte, "NATO 3.0'ın özü budur, uyum sağlamayı sürdüren ve 1 milyar insanın güvenliğini sağlamaya devam eden bir İttifak." değerlendirmesinde bulundu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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