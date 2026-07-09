Aydın'da yüzlerce kişiyi dolandıran mobilyacı sırra kadem bastı

Aydın’da akıllara durgunluk veren büyük bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kentte faaliyet gösteren bir mobilya mağazası sahibi, iddialara göre yaklaşık 500 kişiyi dolandırarak topladığı paralarla kayıplara karıştı. Sipariş ettikleri mobilyaların teslim edilmesini beklerken mağazanın kapandığını ve dolandırıldıklarını öğrenen vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Olayın ardından boş kalan mağazanın önüne gelen bir mağdurun çaresizliği ise kameralara saniye saniye yansıdı.

OLDUĞU YERE YAĞILDI KALDI

Dolandırıldığını anlayınca soluğu kapalı mağazanın önünde alan mağdurlardan birinin yaşadığı büyük yıkım, olayın vahametini gözler önüne serdi. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında mağaza önündeki küçük bir tabureye oturan talihsiz genç, adeta dünyası başına yıkılmışçasına olduğu yere yığıldı kaldı.

"1 AY SONRA DÜĞÜNÜM VARDI, BEN ŞİMDİ NE YAPACAĞIM?"

Yakın zamanda evlilik planları yapan ve tüm birikimini bu mağazaya kaptıran genç adam, çevredekilerin teselli etmeye çalıştığı esnada çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi:

"1 ay sonra düğünüm vardı. Evlenecektim... Her şeyin parasını kuruşu kuruşuna vermiştik. Şimdi dükkan bomboş, hiç kimse yok. Ben şimdi ne yapacağım, ne edeceğim?"

Mağaza önünde bekleyen diğer vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, dolandırılan yüzlerce kişinin emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis, yüzlerce kişiyi mağdur edip ortadan kaybolan mobilyacıyı yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.