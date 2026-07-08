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Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı

Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı Haber Videosunu İzle
Macron rutini bozmadı! NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da sabah koşusuna çıktı
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NATO Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi program öncesinde sabah saatlerinde İran Caddesi ile Seğmenler Parkı güzergâhında koşu yaptı. Macron'a güvenlik ekibi eşlik ederken, koşu sırasında Seğmenler Parkı geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi için bulunduğu Ankara'da sabah koşusu yaptı.
  • Macron, İran Caddesi'nden Seğmenler Parkı'na kadar koştu.
  • Koşu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı, park geçici olarak kapatıldı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi programı öncesinde sabah sporunu başkentte yaptı.

Konakladığı otelden sabah saatlerinde çıkan Macron, kendisine eşlik eden grupla birlikte İran Caddesi üzerinde koşuya başladı.

SEĞMENLER PARKI'NA KADAR KOŞTU

Macron, İran Caddesi'nden Seğmenler Parkı'na doğru ilerleyerek sabah antrenmanını sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın koşusu sırasında park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Seğmenler Parkı da geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı.

KOŞUNUN ARDINDAN ZİRVE PROGRAMINA GEÇTİ

Koşusunu tamamlayan Macron, daha sonra NATO Zirvesi kapsamındaki resmi programına katılmak üzere bölgeden ayrıldı. 

BAKAN IŞIKHAN KARŞILAMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam Ankara'ya gelmiş, Esenboğa Havalimanı'nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Macron, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın liderler ve eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verdiği resepsiyona katıldıktan sonra konaklayacağı otele geçmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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