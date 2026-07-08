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Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu

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Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu
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Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteri ile tanınan ünlü oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli tıp raporuna göre 35 yaşındaki İrtem alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Ece İrtem'in ani ölümüyle ilgili yeni gelişme yaşandı.

"ÖLÜM NEDENİ ALKOL ZEHİRLENMESİ"

15 Haziran'da fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden 35 yaşındaki İrtem'in ölüm nedeni belli oldu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Ece İrtem'in kesin ölüm nedeninin alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

"MAYMUN ISIRIĞI İDDİASI"

Öte yandan oyuncunun avukatı Uğur Gökkoyun tarafından soruşturma dosyasına sunulan dilekçede, İrtem'in vefatından kısa süre önce gerçekleştirdiği Tayland seyahati sırasında bir maymun saldırısına uğramış olabileceğine dikkat çekilmişti. Söz konusu maymun saldırısı iddiasıyla bağlantılı olarak, kamuoyunda da tartışılan kan zehirlenmesi (sepsis) ihtimali soruşturmanın kilit noktalarından biri haline gelmişti.

Adli birimlerin, oyuncunun kollarında tespit edilen yara izlerini incelemeye aldığı ve bu bulguların ölümle doğrudan bir ilişkisi olup olmadığının detaylı tetkiklerle ortaya konulacağı kaydedilmişti.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, 5 Ocak 1991'de Sivas'ta doğdu. Yaşar Üniversitesi Opera ve Şan Bölümü'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. Kariyerine 2014 yılında televizyon dizileriyle başladı. Kaçak Gelinler, O Hayat Benim, Yeni Gelin, Payitaht Abdülhamid, Bay Yanlış, Mahkum ve Yasak Elma gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki Işıl karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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