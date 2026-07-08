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Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı

Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı Haber Videosunu İzle
Miçotakis'e Trump'ın F-35 sözleri soruldu! Tek cümle ile yanıtladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı konusunda verdiği olumlu mesajlar, İsrail'in ardından Yunanistan cephesinde de yankı buldu. Zirve maratonunda gazetecilerin sorularıyla karşılaşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Trump ve Erdoğan'ın F-35 açıklamasına yorum yapmayacağım" dedi.

  • ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye F-35 satışına yeşil ışık yaktı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 F-35 uçağının sözünü aldıklarını açıkladı.
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis, F-35 açıklamasına yorum yapmayacağını söyledi.

Abd Başkanı Trump’ın Türkiye'ye F-35 satışına dair yeşil ışık yakması, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e soruldu. Ne diyeceği merak konusu olan Miçotakis'ten kaçamak bir cevap geldi.

"5 UÇAĞIN SÖZÜNÜ ALDIK"

NATO Ankara Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, dün Beştepe'de gerçekleşen ikili zirve öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kameralar karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Erdoğan ile en başından beri kimyamız çok iyi. Türkiye ile ticaretimiz yoğun, çok iyi işler çıkarıyoruz, daha da iyi işler çıkartacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir ülke olduğunu biliyoruz. Bugün ticaret, savunma, İran ve birçok konuyu görüşeceğiz. F-35 konusunu ele alacağız" dedi. Trump'ın sözlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Biz 5 uçağın sözünü aldık, hayırlı haberler bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İki liderin F35 diyaloğu kısa sürede dünya gündemine oturdu.

"SÖYLEYEBİLECEĞİM TEK ŞEY..."

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturumunun öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "F-35" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda bir yorum yapmayacağım. Trump ve Erdoğan'ın açıklamalarına yorum yapmayacağım. Ancak söyleyebileceğim tek şey; bir ittifak temel prensiplere dayanıyor olmalı ve bu prensip iyi komşuluklara dayanmalı."

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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