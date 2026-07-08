Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız

NATO Zirvesi için Ankara’da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile düzenlediği basın toplantısında İran'a yeni saldırı sinyali verdi.

Öğlenden önce "Tahran nükleere sahip olmamalı. İran’ı dün akşam sert vurduk ve İran ile ateşkes bitti." açıklaması yapan Trump, Liderler Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "İran çok kötü davranıyor. Bu akşam İran'ı çok ağır vuracağız. 47 yıl Ortadoğu'da zorbalık yaptılar. Nükleer silah kullanmalarına izin vermeyeceğiz." dedi.

"ERDOĞAN HARİKA İŞ ÇIKARDI"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güçlü ve iyi biri. Harika iş çıkardı. Her şey mükemmel geçti. Gerçekten çok verimli bir toplantı yaptık.

"PUTİN ANLAŞMA İSTİYOR"

"Ukrayna'daki savaş korkunç. Putin ile Zelenski anlaşma istiyor. Birçok savaşı bitirdik. Anlaşma yapmak benim işim.

Rusya'da büyük bir ülke, büyük bir güç Rusya. Ben çok uzun zamandan beri bu konuları inceliyorum, bazen en kötüye varmak bile gerekiyor. Ayda 25 bin insan hayatını kaybediyor.

Rusya hava sahasını korumakta da zorlanıyor. Dolayısıyla bu savaşın ortadan kalkması için müzakere masasına oturmasını zorunlu kılacak gibi görünüyor.

Ukrayna nadir toprak elementleri bakımından çok çok zengin bir ülke. Zamanı geldiğinde ben de bundan faydalanmak isterim açıkçası.