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Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce... Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan anlattı! Liderler karşılamada yeniçerileri görünce...
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Ankara'daki NATO Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de mehter marşı ve yeniçerilerle karşılanan NATO liderlerinin durumu övgüyle karşıladıklarını belirterek, "Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.

"'BİZ YENİÇERİLERİNİZİ TANIRIZ' DEDİLER" 

Sorular arasında en dikkat çekenlerden biri gazeteci Sinan Burhan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderlerinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde mehter marşı ve yeniçeriler eşliğinde karşılanmasını nasıl değerlendirdiklerine yönelik soruyu gülerek karşıladı.

Erdoğan, daha sonrasında da, "Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken 'gerçekten muhteşemdi' dediler. Hatta bazıları 'biz yeniçerilerinizi tanırız' dediler" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın salonda kahkahalara neden olan yanıtı aynı zamanda yoğun alkış da aldı.

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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıyakupp.batmann@gmail.com:

reise kapağı gediğine oturtmuş yine büyüksün RTE

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Haber Yorumlarıbetulevren007@gmail.com:

Yeniçerileri Balkanlar iyi tanır.Yüzyıllar sonra bile adı bile korku salmaya yetiyor.Ruhları şadolsun

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Haber YorumlarıRevolver:

Çocukça şeyler

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