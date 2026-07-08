Sahilde eşine acımasızca saldıran adamı çevredekiler darp etti

Dominik Cumhuriyeti'nin dünyaca ünlü turizm noktalarından biri olan Saona Adası'nda yaşanan aile içi şiddet olayı, hem plajdaki tatilcilere korku dolu anlar yaşattı hem de sosyal medyada büyük tepki topladı. Gündüz saatlerinde kalabalık bir plajda meydana gelen olayda, eşini başka bir erkekle konuşurken gördüğü öne sürülen bir adamın öfke nöbeti geçirerek saldırıya geçtiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, 3 Temmuz Cuma günü Saona Adası'nda yaşandı. İddiaya göre saldırgan, eşini sahilde başka bir erkekle sohbet ederken görünce büyük bir kıskançlık krizine girdi. Kontrolünü kaybeden adam, kalabalığın arasında hızla kadının bulunduğu yöne doğru ilerledi.

Önce Yanlış Kadına Saldırdı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, saldırganın ilk anda eşini başka bir kadınla karıştırdığı görülüyor. Adam, yanlışlıkla hedef aldığı kadına başına sert bir tokat attı. Darbenin etkisiyle kadın anında kumların üzerine yığılırken, çevrede bulunan tatilciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Yere düşen kadının yüzüne bakan saldırgan, yanlış kişiye saldırdığını fark etti. Bunun üzerine vakit kaybetmeden gerçek eşinin bulunduğu yöne yöneldi.

Görüntülere göre saldırgan, sığ sularda bulunan eşinin yanına koşarak ulaştı ve burada kadına yumruk ve darbelerle saldırmaya başladı. Kadının suyun içinde ayakta kalmaya çalıştığı, saldırıdan kurtulmak için çabaladığı anlar çevrede bulunan tatilciler tarafından endişeyle izlendi.

Olayın vahameti nedeniyle saldırının gerçekleştiği anlara ait görüntüler birçok yayın kuruluşu tarafından paylaşılmadı.

Kadının yardım çığlıklarını duyan çevredeki tatilciler hızla olaya müdahale etti. Birkaç kişi saldırganı kadından uzaklaştırmayı başarırken, olay kısa sürede plajın farklı noktalarındaki insanların da dikkatini çekti.

Saldırgan kıyıya doğru ilerlemeye başladığı sırada beyzbol şapkası takan bir adamın yumruk atarak saldırgana müdahale ettiği görüldü. Bunun ardından öfkeli kalabalık da olaya dahil oldu ve saldırgan denizin içinde çok sayıda kişi tarafından darbedildi.

Yaşanan arbede sırasında çevrede bulunan diğer tatilciler de olayın daha fazla büyümemesi için tarafları ayırmaya çalıştı.

Dominik Cumhuriyeti Turizm Polisi (Politur), olayın ardından resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yetkililer, saldırıya ilişkin görüntülerin incelendiğini ve olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurulacağını duyurdu.

Polis ayrıca soruşturmayı destekleyebilecek ek tanıkların kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir kişinin gözaltına alınmadığı veya tutuklanmadığı belirtildi.

Saldırı görüntülerinin internette paylaşılmasının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı olaya tepki gösterdi. Çok sayıda kişi, saldırganın bir an önce kimliğinin tespit edilerek adalet önüne çıkarılması çağrısında bulundu.

Kullanıcılar ayrıca aile içi şiddet vakalarına karşı daha sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savunurken, birçok paylaşımda olayın dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından birinde yaşanmasının endişe verici olduğu ifade edildi.