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Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı Haber Videosunu İzle
Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin: Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı
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Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni Haberler.com'a değerlendiren savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, organizasyonun hem savunma sanayii gündemi hem de ev sahipliği açısından önceki zirvelerden ayrıştığını söyledi. Zirvenin NATO'nun geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiğini belirten Şahin, "Ankara Zirvesi organizasyonuyla fark yarattı." ifadelerini kullanarak özellikle yabancı basın mensuplarının ağırlama ve organizasyondan duyduğu memnuniyete dikkat çekti.

Savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, Haberler.com'a yaptığı değerlendirmede Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin önceki zirvelerden farklı olarak savunma sanayi odaklı bir anlayışla şekillendiğini söyledi. Avrupa'nın güvenlik politikalarında yeni bir döneme girildiğini belirten Şahin, zirvenin bu değişimin en güçlü şekilde hissedildiği organizasyonlardan biri olduğunu ifade etti.

SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ ÖN PLANDA

Ankara Zirvesi'nin savunma sanayi forumuyla başladığını hatırlatan Şahin, ABD'nin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünü azaltacağı yönündeki mesajlarının ardından Avrupa ülkelerinin savunma alanında yeni ortaklık arayışına yöneldiğini belirtti. Şahin, Ankara Zirvesi'nde Avrupa ülkeleri ile Avrupa dışındaki müttefiklerin savunma sanayii iş birliklerini geliştirme isteğinin açık şekilde ortaya konulduğunu söyledi.

KÜLFET PAYLAŞIMINDA YENİ DÖNEM

Geçmiş zirvelerde alınan kararların uygulanmasında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını ifade eden Şahin, bu kez NATO üyelerinin savunma harcamalarını artırma konusunda daha kararlı bir görüntü sergilediğini dile getirdi. ABD'nin NATO bütçesindeki yükünü azaltacağı yönündeki yaklaşımının ardından Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Polonya ve Baltık ülkeleri başta olmak üzere birçok üyenin savunma bütçelerini artırarak külfet paylaşımına daha fazla katkı sunacağını vurguladı.

"ANKARA ZİRVESİ ORGANİZASYONUYLA FARK YARATTI"

Ankara'daki organizasyonun yabancı basın mensupları tarafından da takdir edildiğini söyleyen Şahin, zirvede temsil ve ağırlama faaliyetlerinin önceki NATO zirvelerine kıyasla daha başarılı bulunduğunu aktardı. Basın mensuplarının ulaşımdan ikrama kadar birçok konuda memnuniyet dile getirdiğini belirten Şahin, Ankara Zirvesi'nin organizasyon kalitesiyle diğer zirvelerden ayrıştığını ifade etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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