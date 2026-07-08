NATO Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, resmi program öncesinde aile fotoğrafı çekiminde buluştu. Liderler, fotoğraf çekiminin ardından zirvenin ana oturumlarına geçerek gündemdeki kritik başlıkları ele almaya başladı.

LİDERLERDEN BİRLİK MESAJI

Ankara'da düzenlenen zirvede çekilen aile fotoğrafı, NATO'nun birlik ve dayanışma mesajı verdiği en önemli anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Liderler, fotoğraf çekimi öncesinde birbirleriyle sohbet ederken samimi görüntüler de objektiflere yansıdı.

GÜNDEMDE İRAN VE KÜRESEL GÜVENLİK VAR

Zirvenin ana gündemini küresel güvenlik, NATO'nun savunma stratejisi, İran'daki son gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve ittifakın geleceğine ilişkin konular oluşturuyor. Liderlerin bu başlıklarda ortak yol haritasını değerlendirmesi bekleniyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI ZİRVEYE DAMGA VURDU

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar zirvenin en dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı. Trump; İran'a yönelik son operasyonlar, NATO müttefiklerine yönelik eleştirileri, İspanya hakkındaki ifadeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmeleriyle uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

OTURUMLAR DEVAM EDİYOR

Aile fotoğrafının çekilmesinin ardından liderler, kapalı oturumlarda bir araya gelecek. Zirve kapsamında ikili temasların da sürmesi beklenirken, toplantılarda alınacak kararlar ve liderlerin yapacağı açıklamalar yakından takip ediliyor.