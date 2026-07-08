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Mardin'de Boğazına Şeker Kaçan 2 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evde bulduğu şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Gülten AKGÜL

(MARDİN) - Mardin'in Kızıltepe ilçesi Düğürk Mahallesi'nde, evde bulduğu şekerin boğazına kaçması sonucu nefessiz kalan 2 yaşındaki Efe Sarıbatur hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, evde bulduğu şeker boğazına kaçan küçük Efe, ailesi tarafından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 2 yaşındaki bebek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ANKA
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