Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...
ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
- Fransa-Fas
- İspanya-Belçika
- Norveç-İngiltere
- Arjantin-İsviçre
İLK MAÇ FRANSA - FAS ARASINDA
Turnuvada ilk çeyrek final maçı Fransa ile Fas arasında 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Maçlar, turnuvanın ev sahibi ülkelerinde çeşitli statlarda yapılacak.