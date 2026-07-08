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Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Dünya Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İşte detaylar...

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda grup aşaması ve son 32 turu maçlarının ardından son 16 turu maçları da tamamlandı. Böylece son 8'e kalan takımlar belli oldu ve eşleşmeler netleşti.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

  • Fransa-Fas
  • İspanya-Belçika
  • Norveç-İngiltere
  • Arjantin-İsviçre

İLK MAÇ FRANSA - FAS ARASINDA

Turnuvada ilk çeyrek final maçı Fransa ile Fas arasında 9 Temmuz Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Maçlar, turnuvanın ev sahibi ülkelerinde çeşitli statlarda yapılacak. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

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Şaibe dolu kupa

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