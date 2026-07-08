İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı
İran basını, ABD ordusunun bu gece İran'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda Buşehr ve Bender Abbas kentlerinde 8 İran askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, ABD ordusunun bu gece İran'ın güney bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Haberde, söz konusu saldırılar sonucunda Buşehr ve Bender Abbas kentlerinde İran ordusunun hava ve deniz kuvvetlerinde görevli 8 askerinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
"HAYATINI KAYBEDENLERİN İNTİKAMI ALINACAK"
Saldırılarda yaşamını yitiren kişilerin kimliklerinin paylaşıldığı haberde, İran ordusunun, "düşmana karşı son nefesine kadar direneceği" ve hayatını kaybedenlerin intikamını alacağı belirtildi.
KARŞILIKLI SALDIRILAR YAPILMIŞTI
ABD ordusu, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiyi hedef aldığını öne sürerek İran'a saldırılar düzenlemiş, İran da önemli ABD askeri tesislerine yönelik 85 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.