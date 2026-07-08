Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iki gün süren NATO zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplantı sırasında salondakileri gülümseten bir diyaloga imza attı.

"GÖRÜYORSUNUZ, GÖZLERİNDEN TANIRIZ"

Soru sorması için söz verdiği bir gazetecinin Yunanistanlı olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorsunuz, gözlerinden tanırız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu esprili yaklaşımı salonda neşeli anların yaşanmasına neden olurken, basın toplantısının en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com