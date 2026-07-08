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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazeteciye: Gözlerinden tanırız
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da iki gün süren NATO zirvesinin ardından basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz verdiği bir gazetecinin Yunan olduğunu anlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Görüyorsunuz, gözlerinden tanırız." sözleri salondakileri güldürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iki gün süren NATO zirvesinin ardından düzenlenen basın toplantısında yerli ve yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirvenin ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, toplantı sırasında salondakileri gülümseten bir diyaloga imza attı.

"GÖRÜYORSUNUZ, GÖZLERİNDEN TANIRIZ"

Soru sorması için söz verdiği bir gazetecinin Yunanistanlı olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorsunuz, gözlerinden tanırız" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu esprili yaklaşımı salonda neşeli anların yaşanmasına neden olurken, basın toplantısının en dikkat çeken detayları arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com
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